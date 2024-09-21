Galatasaray Taraftarları Kadıköy'e Gitti - Son Dakika
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Galatasaray Taraftarları Kadıköy'e Gitti

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadı'na doğru yola çıktı.

21.09.2024 16:17
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Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maç için Kadıköy'e gitti.

RAMS Park'ın önünde toplanan yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar, otobüslerle konvoy halinde Ülker Stadı'na doğru hareket etti.

Stat çevresinde büyük coşku yaşayan taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadele, saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Taraftarları Kadıköy'e Gitti - Son Dakika

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