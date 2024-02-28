Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk eleştirdi, Zaha böyle yanıt verdi: Saygısızlık - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk eleştirdi, Zaha böyle yanıt verdi: Saygısızlık

Galatasaray'da ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan ve Okan Buruk tarafından eleştirilen Wilfried Zaha'dan, kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.

28.02.2024 09:44  Güncelleme: 09:52
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha, son dönemde süre almakta zorlanıyor. Yedek kulübesinde başladığı ve sonradan girdiği maçlarda da bekleneni veremeyen Zaha, Teknik Direktör Okan Buruk tarafından eleştirilmişti.

Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Buruk, Zaha hakkında "Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor ama burada bir yarış var. Yarışacak, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak" ifadelerini kullanmıştı.

Buruk'un bu sözleri sonrası Zaha'dan, kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fildişi Sahilli oyuncu "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil" sözlerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk eleştirdi Zaha böyle yanıt verdi: Saygısızlık
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk eleştirdi, Zaha böyle yanıt verdi: Saygısızlık

Wilfried Zaha, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk eleştirdi, Zaha böyle yanıt verdi: Saygısızlık - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ahmet Demir: Yarına gidersin ama Fenere düşman olursun sende 4 6 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: derhal kadro dışı bırakılmalı, bu sözleri İngiltere'de söyleyebilir mi? 6 3 Yanıtla
  • bilal goksen: ahmet demir gsden de fb den de giden herkez fenere düşman yazmışsın ne bekliyosun kı her işiniz adaletsiz tabikide alayı sizden nefret eder ve edecektirde 5 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk eleştirdi, Zaha böyle yanıt verdi: Saygısızlık - Son Dakika
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