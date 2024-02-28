Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha, son dönemde süre almakta zorlanıyor. Yedek kulübesinde başladığı ve sonradan girdiği maçlarda da bekleneni veremeyen Zaha, Teknik Direktör Okan Buruk tarafından eleştirilmişti.
Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Buruk, Zaha hakkında "Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor ama burada bir yarış var. Yarışacak, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak" ifadelerini kullanmıştı.
Buruk'un bu sözleri sonrası Zaha'dan, kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fildişi Sahilli oyuncu "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil" sözlerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk eleştirdi, Zaha böyle yanıt verdi: Saygısızlık - Son Dakika
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