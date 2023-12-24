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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde tek değişiklik yaptı - Son Dakika
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde tek değişiklik yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları maça göre Fenerbahçe derbisinde sadece bir değişiklik yaparak Fernando Muslera'yı kalede oynattı. Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Sol bekte ise yine Barış Alper Yılmaz tercih edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde tek değişiklik yaptı
24.12.2023 - 19:09,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'de geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maçta sarı kart cezası nedeniyle görev alamayan Fernando Muslera tekrar kaleye geçerken, Günay Güvenç ise yedeğe çekildi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Günay Güvenç'in yanı sıra Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu yer aldı.

Sanchez kadroda yok

Galatasaray'da sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Davinson Sanchez maçın kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada Kolombiyalı futbolcunun ağrıları nedeniyle kadroda yer alamadığını belirtti.

Sarı-kırmızılı takımda ameliyat olan Sergio Oliveira ile Angelino da derbinin kadrosunda bulunmadı.

Galatasaray taraftarı yaklaşık 4 yıl sonra Kadıköy'de

Galatasaraylı taraftarlar, yaklaşık 4 yıl sonra Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbide tribündeki yerini aldı.

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 2 bin 79 Galatasaray taraftarı, RAMS Park'ta bir araya gelerek otobüslerle derbinin oynanacağı Ülker Stadı'na geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında maçı izleyecekleri tribüne geçti.

Galatasaray taraftarı, son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 23 Şubat 2020'de Ülker Stadı'na yapılan derbiyi yerinde takip etmişti. Taraftarlar, 3 yıl 10 aylık aranın ardından Kadıköy'de takımlarını destekledi.

Kaynak: İHA
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