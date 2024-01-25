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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, İstanbulspor maçının ardından taraftarlara 3'lü çektirdi - Son Dakika
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, İstanbulspor maçının ardından taraftarlara 3'lü çektirdi

Galatasaray'ın İstanbulspor'u mağlup ettiği maçın ardından Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit, sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray futbolcuları ve teknik ekip ise galibiyeti kutlamak için tribüne gitti ve marşlar söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk\'un oğlu Ali Yiğit Buruk, İstanbulspor maçının ardından taraftarlara 3\'lü çektirdi
25.01.2024 - 22:37,  Güncelleme: 22:51
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, İstanbulspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u Kerem Aktürkoğlu'nun 2 ve Mauro Icardi'nin de 1 golü ile 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip, galibiyeti kale arkasındaki tribüne giderek taraftarlarla kutladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit de sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Daha sonra ise kale arkasındaki tribüne karşı kol kola giren futbolcular ve teknik heyet beraber marşlar söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, İstanbulspor maçının ardından taraftarlara 3'lü çektirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, İstanbulspor maçının ardından taraftarlara 3'lü çektirdi - Son Dakika
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