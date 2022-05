Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'a 3-2 yenildikleri maçta çok düzensiz oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İspanyol teknik adam, iyi bir takımla maç yaptıklarını belirterek, "Memnun değilim çünkü rakip hakkında birçok bilgiye sahiptik. Genelde kanat oyuncularının yaptığı ortalarla gol atıyorlar. Duran toplardan da gol atıyorlar. İkinci gol böyleydi. Üçüncü gol de şans eseriydi. Fakat bütün maç boyunca çok düzensiz bir şekilde oynadık, aklımızdan ziyade kalbimizle oynadık. Bu da benim hoşuma gitmedi. Takım gol atabilmek için çok fazla pozisyona ihtiyaç duyuyor ama rakipler az pozisyonla gol atıyor." diye konuştu.

Göreve geldiklerinde takımı iyi bir durumda bulmadıklarını dile getiren Torrent, şunları kaydetti:

"Biz düşüşte olan bir uçakla karşılaştık. Burnunu kaldırmaya çalıştık bu uçağın, birazcık başarılı olduk diye düşünüyorum. Kulübü nasıl bulduğumuzu bir gün detaylı anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten içimden geliyor bunu söylemek. Biz ve oyuncular, kulübün içinde bulunduğu durumdan kendimizi izole etmek için inanılmaz bir efor sarf ediyoruz. Kolay değil. Son bir aydır her şey durmuş durumda. Önümüzdeki sezon için ne transfer yapılabilir, hangi oyuncu kiralanır veya kiraya verilir. Bunlarla ilgili bir sürü planımız vardı fakat bunların hiçbirini gerçekleştiremiyoruz. Çünkü her gün farklı bir şey ortaya çıkıyor. Biz bu tarz çalışmaya alışık değiliz."

Domenec Torrent, bir soru üzerine birçok maçın belli bölümlerini iyi oynadıklarını anlatarak, "Kimseye sevmek zorunda değilsiniz. Bizim çalıştığımız şekilde çalışmanın ne kadar zor olduğunu düşünebiliyor musunuz? İnanamazsınız. Kulübü nasıl bulduğumuzu bir gün size anlatmak isterim. Bu bir bahane değil gerçekleri söylüyorum. Birçok zor durumla karşılaştık. Oyuncular her gün inanılmaz efor sarf ediyor. Fakat gelecekle ilgili hiçbir şeyden emin değiller. Başkan değişecek mi? Antrenör değişecek mi? Bu tarz belirsizlikler var." ifadelerini kullandı.

-" İstanbul'da olmaktan, kulüpte olmaktan çok memnunuz"

İspanyol teknik adam, Galatasaray'da devam etmek isteyip istemediğine yönelik soruyu, şöyle yanıtladı:

"Kontrata saygı duyma üzerine ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim kontratım var. Bu benim için hiç normal bir durum değil. Aklımızda kontratları bitmek üzere olan çok iyi oyuncular vardı. Ama artık çok geç kaldık. Onlar başka yerlerle anlaşmaya varmaya başladılar. Bu Türk oyuncular için de geçerli. Ben durumdan sıkılmış durumdayım, Galatasaray'da olmaktan değil. Ben, çalışanlarım, teknik ekip her şeyini vermeye çalıyor. İşler normal şekilde devam etmiyor ve ben saygı duymak zorundayım. Yeni başkan nasıl bir şekilde devam etmek ister, kim gelir? Bununla ilgili elimden bir şey gelmiyor. Başka bir proje düşünebilirler. Bu onların haklarıdır. Ben ve ekibim İstanbul'da olmaktan, kulüpte olmaktan çok memnunuz. Kontratımız süresince devam etmeyi düşünüyoruz. Ancak tabii yeni gelen insanlarla oturup konuşmak lazım. Eğer farklı bir proje istiyorlarsa kabul etmek zorundayız."

Galatasaray'a geldikleri ilk gün birçok olumsuzlukla karşılaştıklarını söyleyen Torrent, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geldiğimiz ilk gün analistler yoktu, kağıtlar etrafa saçılmıştı. Ortalık boş bir şekildeydi. Rakiplerle ilgili bilgileri kendimiz bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar yok, kullandığımız programlar yok. Akademiden iki analist getirdik. 5-6 kilo vermiş oyuncular var. Takımın ilk üç maçta nasıl düşüşte olduğunu biliyorsunuz. Ben sadece gerçekleri söylüyorum. Şu anda kaybedebiliriz en azından fiziksel olarak toparlanmış durumdayız. Her şey bizim üzerimize düşmüş şekilde. Ben bu tarz şeylere alışık değilim, hiçbir Avrupalı da alışık değil. 'Türkiye'de bir gün içinde her şey değişebilir' diyorlar. Bizim aklımız bunu almıyor. Burada olmaktan yorgun değilim, Galatasaray'a olmak onur benim için. Sosyal medyaya bakmıyorum fakat insanlar gerçekleri bilmiyor. 30 gündür ne yapacağını bilmeyen sportif direktörden bahsediyoruz. Her gün güçlü olmaya çalışıyoruz. Galatasaray gibi tarihi bir kulübü temsil ediyoruz. Bu, zorluklara rağmen asla kaybedeceğimiz bir şey değil."