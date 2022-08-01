Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı! - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı!

01.08.2022 23:46
Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı!

Galatasaray, Torino ve Sevilla'nın gözünü diktiği Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı. Aslan ayrıca Danimarkalı oyuncu için gelen teklifleri kabul etmedi.

Marcao'nun ardından, Galatasaray'ın bir diğer stoperi olan Victor Nelsson'a da teklifler yağıyor.

BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ

Galatasaray, Danimarkalı genç stoper Victor Nelsson'u 20 milyon euro bonservis bedelinin aşağısında takımdan göndermemeye karar verdi.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, oyuncuna gelen teklifleri kabul etmedi. Sevilla 12 milyon euro bonservis bedeli ve başarı bonusları, Torino 10 milyon euro bonservis bedeli ve başarı bonusları önermişti. İki takım da tekliflerinde sonraki satıştan pay maddesi bulunuyordu fakat Galatasaray teklifleri yetersiz buldu.

YORUMLAR
500
Fanatik Galatasaraylı oyuncu Behzat Uygur, spiker Ertem Şener'e sosyal medyadan gönderme yaptı! Fanatik Galatasaraylı oyuncu Behzat Uygur, spiker Ertem Şener'e sosyal medyadan gönderme yaptı! Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı! Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı! - Son Dakika


Son Dakika
23:46 Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı!
23:29 Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı
23:13 Ankara'da yapılan cemevi saldırılarına yönelik 2 kişi daha yakalandı!
23:00 Burak Yılmaz, çalışma izni krizini atlattı! Geçtiğimiz hafta ilk maçına çıktı
22:30 Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşı Fatoş'un 36 yıl sonraki halini görenler şaşırıp kaldı
22:15 İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı kiracıları memnun edecek gelişme için tarih verdi: 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek
22:07 Başarılı futbolcu Yusuf Yazıcı'ya İtalya Ligi'nden teklif geldi!
21:33 CHP'li Engin Altay'ın AK Parti çıkışına, TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Siyasette tehdit, gizli saklı iş olmaz
21:35 Konser veren Aydilge sahnede bayıldı! Kocası kucaklayıp dışarı çıkarttı
21:22 Fanatik Galatasaraylı oyuncu Behzat Uygur, spiker Ertem Şener'e sosyal medyadan gönderme yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 23:59:42. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement