Galatasaray Tottenham Maçına Hazırlanıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından kuvvet çalışmasıyla sona erdi.
Öte yandan Ismail Jakobs tedavisinin ardından sahada bireysel çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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