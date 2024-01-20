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Galatasaray Trabzonspor Maçı İçin Trabzon'a Geldi - Son Dakika
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Galatasaray Trabzonspor Maçı İçin Trabzon'a Geldi

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi. Galatasaray, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer alan Mauro Icardi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig'deki zirve yarışını değerlendirdi ve takımın şampiyonluk adayı olduğunu belirtti. Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda ise birçok önemli oyuncu yer alıyor.

Galatasaray Trabzonspor Maçı İçin Trabzon\'a Geldi
20.01.2024 - 19:00,
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maç için kente geldi. Trabzon Havalimanı'na ulaşan Galatasaray için geniş güvenlik önlemleri alınırken, sarı-kırmızılı takımı bir grup taraftar karşıladı. Kafile polis eşliğinde kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda yer alan Mauro Icardi ile ilgili, "Keyfi yerinde. İnşallah oynar" dedi.

Süper Lig'deki zirve yarışını değerlendiren Öztürk, "Kafa kafaya gidiyor. Böyle olması bence daha iyi. Hepimize heyecan zevki veren bir yarış gidiyor. Galatasaray yine şampiyonluğun en büyük adayı. Her zaman olduğu gibi. Okan Hoca ve ekibi bizi mahcup etmiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Sacha Boey." - TRABZON

Kaynak: İHA
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