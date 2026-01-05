Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi tartışma yaratan kare

Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Kupa yarı final karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Ancak TFF'nin iki kulübün talebini geri çevirdiği ve maçın planlandığı tarihte oynanacağı bildirildi.
TFF'nin erteleme talebini reddettiği maçın sabahında Gaziantep'in karlar altındaki görüntüsü gündeme oturdu. Şehirde etkili olan kış koşulları, karşılaşma öncesi tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Maç sabahı ortaya çıkan hava şartları, hem Galatasaray hem de Trabzonspor taraftarını adeta çileden çıkardı. Gaziantep'te hava sıcaklığının 5 ile -2 derece arasında seyretmesi ve şehrin kar örtüsüyle kaplanması, sosyal medyada tepkileri artırdı. İki takımın erteleme talebi yeniden hatırlanırken, taraftarların eleştiri oklarını TFF'ye çevirdiği görüldü.
