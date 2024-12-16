Galatasaray, Trabzonspor'u 2-1 Önde Kapattı

Stat: RAMS Park
Hakemler: Kadir Sağlam, Candaş Elbil, Anıl Usta
Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Sallai, Barış Alper Yılmaz
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçı, Lundstram, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Mendy, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza
Goller: Dk. 8 Mertens, Dk. 29 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 17 Ozan Tufan (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Saatçı, Dk. 22 Ozan Tufan (Trabzonspor)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki maçta konuk ettiği Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.
8. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasına hareketlenen Mertens'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
10. dakikada Mendy'nin yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta, kaleci Muslera soluna uzanarak topu kornere çeldi.
12. dakikada Visca'nın sağdan ortasında penaltı noktası gerisindeki Banza, bekletmeden vuruşunu yaptı. Savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği top yandan kornere çıktı.
17. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Cham'ın sağ taraftan ortasında ön direğe hareketlenen Ozan Tufan, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 1-1
28. dakikada Cham'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden topu, kaleci Muslera iki hamlede kontrol etti.
29. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Mertens'in uzun pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1
33. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Sallai'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
35. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren Sallai'nin pasında Barış Alper, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı ayağı ile kurtardı.
Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Trabzonspor'u 2-1 Önde Kapattı - Son Dakika
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