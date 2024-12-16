Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 Yendi!

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(İSTANBUL) - Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray Rams Park Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti. Saat 21: 00'de başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetti.

Galatasaray 8. dakikada Dries Mertens'in attığı golle derbide 1-0 öne geçti. Trabzonspor 17. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle cevap verdi ve durumu 1-1'e getirdi. 29. dakikada Yunus Akgün ile Galatasaray farkı tekrar 1'e çıkarttı ve skoru 2-1 yaptı.

51.dakikada Simon Benza ve 55. dakikada Ozan Tufan'ın kendisinin ikinci takımının üçüncü golüyle Trabzonspor, Galatasaray karşısında 3-2 öne geçti. 63.dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan attığı golle skora eşitlik geldi ve Galatasaray durumu 3-3 yaptı. 90 artı 8. dakikada Trabzonspor'un oyuncusu Ali Şahin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı gol maçın skorunu belirledi ve Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.