Galatasaray tribünlerinde Squid Game rüzgarı esti: Hazırsanız oyuna başlıyoruz!

Sarı-Kırmızılı taraftarlar dev derbi öncesi Squid Game temalı koreografi açtı. Ezeli rakibe, "Hazırsanız oyuna başlıyoruz" mesajı verildi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesinde Sarı-Kırmızılı taraftarlar hazırladıkları müthiş koreografiyle alkış topladı. BASINA SIZMIŞTI Dev derbiye bir gün öncesinden asılan koreografinin fotoğrafları sızmıştı. Tamamlanmış hali ise maçtan 20 dakika önce görüldü. "HAZIRSANIZ BAŞLAYALIM" Dev derbi öncesi ezeli rakibe, "Hazırsanız oyuna başlayalım" mesajı verildi. Ardından "1907 numaralı oyuncu elendi" pankartı açıldı.

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