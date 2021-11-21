Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesinde Sarı-Kırmızılı taraftarlar hazırladıkları müthiş koreografiyle alkış topladı.
Dev derbiye bir gün öncesinden asılan koreografinin fotoğrafları sızmıştı. Tamamlanmış hali ise maçtan 20 dakika önce görüldü.
Dev derbi öncesi ezeli rakibe, "Hazırsanız oyuna başlayalım" mesajı verildi. Ardından "1907 numaralı oyuncu elendi" pankartı açıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray tribünlerinde Squid Game rüzgarı esti: Hazırsanız oyuna başlıyoruz! - Son Dakika Spor