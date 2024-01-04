Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan antrenmandan önce İspanyol oyuncu Angelino'nun 27. yaş günü kutlandı.