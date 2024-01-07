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Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı. Galatasaray'ın Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor'un ise Deniz Ertaş'ın kurtarışlarıyla gol fırsatları değerlendirilemedi. İkinci yarıda takımların performansı merakla bekleniyor.

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı
07.01.2024 - 19:59,
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Ndombele, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Andreasen, Cicaldau, Moreno, Oliveria

Sarı kart: Dk. 37 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

10. dakikada Mertens, sağdan paslaşarak kullandığı korner sonrası ceza sahası içine orta açtı. Nelsson'un kafa vuruşunda top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.

15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağdan ortasında Kerem Aktürkoğlu altıpas çizgisi önünde topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

17. dakikada Kaan Ayhan'ın sağdan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, topa bekletmeden vuruş yaptı. Meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

20. dakikada Zaha, Ndombele'nin pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazından dar açıya rağmen çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Deniz Ertaş, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

27. dakikada Kerem Demirbay, sağ çaprazdan kullandığı frikikte topa çok sert vurdu. Kaleci Deniz Ertaş, kaleye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Kaan Ayhan, ceza sahası içinde bekleyen Mertens'e meşin yuvarlağı aktardı. Mertens'in şutu sonrası genç kaleci Deniz Ertaş topu kurtardı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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