Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda yendi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek mutlu olduklarını söyledi. Buruk, maçın zorlu geçtiğini ve takımın eksiklerini tamamladıklarını belirtti.

17.08.2024 01:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konya'nın çok zorlu bir deplasman olduğunu söyledi.

Konyaspor'un ilk yarı topu kendilerine bıraktığını ve iyi savunma yapmaya çalıştığını ifade eden Buruk, "Kerem ve Mertens'in girdiği pozisyon dışında aslında çok net pozisyonlar üretemedik. Rakibimize de çok net pozisyonlar vermedik. Maçın genelinde net pozisyonlar olmadı. Yani iki takımın da gole yaklaştığı yerler oldu ama net pozisyonlar olmadı. İkinci yarının başında çok iyi oynamadık. Gol attıktan sonra biraz daha oyun içindeydik. Maçın sonuna kadar kazanmasını bilen taraftık. Bizim açımızdan üçüncü attığımız golün temiz olduğunu düşünüyoruz. Oradaki VAR müdahalesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili zaten değerlendirme yapılacaktır. İyi ve organize bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. İki maç, 6 puan. Ligin başı, hem eksiklerimiz var, hem de hazırlık dönemindeyiz. Bu dönemi tamamlıyoruz."

Okan Buruk, transferin sürdüğünü anımsatarak, bu süreçte oyuncuların zihinlerinin karışık olduğunu ve bunu bir an önce yıkmak istediklerini vurguladı.

Bir gazetecinin yeni transfer Gabriel Sara'nın performansıyla ilgili sorusuna Buruk, "Gabriel ona verdiğimiz görevi yaptı. Kolay maç değildi. Performansından memnunum. Daha yeni geldi, gelişecek ve takıma, oyuna alışacak. Daha çok risk alacak ve gerçekten çok kaliteli ve çok özel oyuncu." diye cevapladı.

"Türk hakemlerine güveniyoruz"

Buruk, iptal edilen gole ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, "Bir endişemiz yok. Bu sene bir değişim var. Bu değişimin içinde federasyon başkanımız da bununla ilgili zaten yapılan hatalarla ilgili cezaların verileceğini söylüyor. Türk hakemlerine güveniyoruz. Onlar da rahat olsun, doğru kararlar versin, en iyisini yapsınlar. Bugünkü maçta da bence çağırması yanlıştı. Yani çok net bir şey olmadığı için yani VAR hakemin müdahalesi yanlıştı ama orası da farklı bir yer. VAR hakemi olmak da farklı bir şey. O yüzden yani hiç korkumuz yok, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

"Üzerimizde sorumluluk var"

Bir gazetecinin, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elenmesiyle ilgili soruya Buruk, şu cevabı verdi:

"Keşke Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'nde daha çok takımımız olsa, daha çok başarılı olsak. Ülke puanı daha çok yükselse ve direkt katılma şansımız olsa. Bunları hepimiz çok istiyoruz. Burada üzerimizde sorumluluk var. Geçen sene bunun heyecanını, zevkini yaşadık. Aynı şeyi tekrar yaşamak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde zevkli bir format olacağını düşünüyorum. Yeni format içerisinde de olabilmek, orada yarışabilmek en büyük isteğimiz. İnşallah arka arkaya iki maç var. Bu iki maçta da üzerimize düşeni yaparız."

Kaynak: AA

Galatasaray, Okan Buruk, Konyaspor, Tümosan, konya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:17 Aydın’da zamanla yarış Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu Aydın'da zamanla yarış! Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
11:10 Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 03:12:24. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement