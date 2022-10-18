Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahne alıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahne alıyor

18.10.2022 09:26
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahne alıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında yarın sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında yarın sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.

Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. turda yükseldi.

Galatasaray kupayı en fazla kazanan takım

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon 5. turda Denizlispor'a elendi.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, GMG Kastamonuspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahne alıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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