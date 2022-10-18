Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahne alıyor - Son Dakika

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