Galatasaray U19: 0-1 - Son Dakika
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Galatasaray U19: 0-1

26.03.2022 16:43
Galatasaray U19: 0-1

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Yusuf Uğurlu, Kemal Deliktaş, Samet ArpacıktaşKAYSERİSPOR U19: Tolun Orhun - Talha Karataş (Dk. 72 Berkan Aslan), Enes Koçoğlu (Dk. 22 Hamza Şahbaz), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Berat Eskin, Ethem Balcı (Dk.

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Yusuf Uğurlu, Kemal Deliktaş, Samet Arpacıktaş

KAYSERİSPOR U19: Tolun Orhun - Talha Karataş (Dk. 72 Berkan Aslan), Enes Koçoğlu (Dk. 22 Hamza Şahbaz), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Berat Eskin, Ethem Balcı (Dk. 84 Yiğit Yavuz), Emin Can Uysal, Talha Sarıaslan, Kürşat Babamoğlu (Dk. 84 Serhat Işık), Mehmet ErayGALATASARAY U19: Yılmaz Aktaş - Yusuf Erdem, Umut Erdem, Mehmet Aslanboğa, Melih Mert, Pape Niang (Dk. 84 Mustafa Karaman), Beknaz Almazbekov (Dk. 90 Caner Doğan), Eren Büyükkaya, Zeki Mert (Dk.75 Ahmed Jafeli), Özgür Baran, Taha AydınlıGOL: Dk.34 Özgür Baran (Galatasaray U19)

SARI KARTLAR: Pape Niang (Galatasaray U19)

U19 Gelişim Ligi'nin 26'ncı haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 34'üncü dakikada Özgür Baran kaydetti.


- Kayseri
Galatasaray U19: 0-1
Galatasaray U19: 0-1
Galatasaray U19: 0-1
Galatasaray U19: 0-1
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Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray, Karataş, Balcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray U19: 0-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray U19: 0-1 - Son Dakika
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