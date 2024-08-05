Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Young Boys ile eşleşti
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti. Bu eşleşme, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için önemli bir adım olacak.
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6.08.2024 04:00:14. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Young Boys ile eşleşti - Son Dakika
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