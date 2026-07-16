Galatasaray Ümraniyespor ile Hazırlık Maçı Yapacak

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı özel maçta yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a konuk olacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 23-29 Temmuz'da Avusturya'da kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip, kamp süresince iki hazırlık maçı oynayacak.
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