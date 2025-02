Galatasaray Umut Peşinde

Spor

Galatasaraylı kaleci Günay Güvenç, AZ Alkmaar karşısında ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Galatasaray'ın özel bir marşı vardır, 'Adanmış hataların umudu' diye. Umudumuz yüzde 1 bile olsa Galatasaray camiası bu umudun peşinden koşar, ne kadar zor olsa bile" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray yarın saat 20.45'te Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Galatasaraylı kaleci Günay Güvenç, bu maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Turu geçmek için umudun peşinden koşacaklarını ifade eden Güvenç, "Galatasaray'ın özel bir marşı vardır, 'Adanmış hataların umudu' diye. Umudumuz yüzde 1 bile olsa Galatasaray camiası bu umudun peşinden koşar, ne kadar zor olsa bile. Yarın da mottomuz bu şekilde olacak. Ülke puanı da var. Kendi başarımız var. Geçmişte yaşanılan başarılar var, UEFA Kupası var. Bunları göz önünde bulundurarak yarın sahada her şeyimizi vereceğiz" diye konuştu.

"Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Futbolcular olarak sahada kalmayı tercih ettiklerini belirten 33 yaşındaki file bekçisi, "Bu bizim işimiz. Teknik direktörümüz var, yönetimimiz var. Futbolcuların bunların içine girmemesinden yanayım. Tepkiler her zaman olacak. Hocama bazen söylüyorum, hocamız çıtayı o kadar çıkardı ki, beraberlik de bile taraftarımız tepkiler gösteriyor. Bu da başarıyla kaynaklı. Son 50-60 maçta özellikle ligimizde, Avrupa Ligi'nde son maça kadar yenilgimiz yoktu. Çıtayı bayağı yükseğe çıkarttık, hocamız sağ olsun. Her zaman görevlerim var, oynasam da, oynamasam da. Buna devam ediyorum. Zaman zaman takıma da tepkiler oluyor. Bunlar bu işin parçası. Birbirimizle çok konuşuyoruz. Böyle devam edeceğiz. Bunu takımda yapan birçok oyuncumuz var. Biz başarılı olmak için ne gerekiyorsa oyuncu grubu olarak yapmaya hazırız. Bu yoğun fikstürde hocamızın başı çok yoğun. Orada oyuncu grubu olarak hocadan yoğunluğu almaya çalışıyoruz. Başta ben de gelebilirim. Her türlü yardımı etmeye çalışıyoruz. Biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yüzde 1 bile olsa umudun peşinden koşacağız. Bunu yapmak zorundayız. Bize yakışan da bu. Yarın maçtan sonraki pazartesi günü olan derbiye odaklanacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL