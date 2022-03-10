Galatasaray ve Barcelona'nın ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray ve Barcelona'nın ilk 11'leri belli oldu

10.03.2022 21:43
Galatasaray ve Barcelona'nın ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile İspanya temsilcisi Barcelona arasında oynanacak son 16 turu ilk maçı öncesi takımların ilk 11'leri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile İspanya temsilcisi Barcelona arasında oynanacak son 16 turu ilk maçı öncesi takımların ilk 11'leri belli oldu.

Nou Camp Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

Barcelona: Marc-Andre Ter Stegen, Jordi Alba, Ronald Araujo, Eric Garcia, Sergino Dest, Frenkie de Jong, Nicolas Gonzalez, Pedri Gonzalez, Memphis Depay, Adama Traore, Ferran Torres

Galatasaray: Inaki Pena, Marcao, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed

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Galatasaray, Barcelona, İspanya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray ve Barcelona'nın ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika


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