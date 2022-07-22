Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor

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Galatasaray ve Beşiktaş bir transferde daha karşı karşıya geldi. Football Insider'ın haberine göre, Galatasaray ve Beşiktaş, Manchester United'dan ayrılan Juan Mata ile ilgileniyor. 8 yıldır United forması giyen 34 yaşındaki İspanyol futbolcuya İngiliz ekibi Leeds United'ın da ilgisi bulunuyor.

GEÇEN SEZON 12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Manchester United'dan sözleşmesinin bitimi ile ayrılan Mata, geçtiğimiz sezon 12 maçta forma giymişti. Eski İspanyol milli futbolcu, kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, FA Kupası ve Avrupa Ligi'ni kazandı.