Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor - Son Dakika
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Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor

22.07.2022 11:28

Beşiktaş ve Galatasaray Manchester United'dan ayrılan futbolcu Juan Mata ile ilgileniyor. Leeds United'ın da ilgisi olduğu bilinen yıldızın kariyerine nasıl yön vereceği merakla bekleniyor.

Galatasaray ve Beşiktaş bir transferde daha karşı karşıya geldi. Football Insider'ın haberine göre, Galatasaray ve Beşiktaş, Manchester United'dan ayrılan Juan Mata ile ilgileniyor. 8 yıldır United forması giyen 34 yaşındaki İspanyol futbolcuya İngiliz ekibi Leeds United'ın da ilgisi bulunuyor.

Süper lig devleri dünya yıldızı için karşı karşıya! İspanyol oyuncu Juan Mata'nın kararı bekleniyor
Süper lig devleri dünya yıldızı için karşı karşıya! İspanyol oyuncu Juan Mata'nın kararı bekleniyor

GEÇEN SEZON 12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Manchester United'dan sözleşmesinin bitimi ile ayrılan Mata, geçtiğimiz sezon 12 maçta forma giymişti. Eski İspanyol milli futbolcu, kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, FA Kupası ve Avrupa Ligi'ni kazandı.

Süper lig devleri dünya yıldızı için karşı karşıya! İspanyol oyuncu Juan Mata'nın kararı bekleniyor
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Manchester United, Galatasaray, Juan Mata, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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