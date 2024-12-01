Galatasaray ve Eyüpspor 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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Galatasaray ve Eyüpspor 1-1 Beraberlik

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Eyüpspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-1 tamamladı.

01.12.2024 20:16
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Stat: RAMS Park:

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: Muslera, Metehan Baltacı, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 39 Berkan Kutlu), Barış Alper Yılmaz, Torreira, Sara, Sallai, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Dorukhan Toköz, Claro, Caner Erkin, Taşkın İlter, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Tayfur Bingöl, Bruno, Thiam

Goller: Dk. 13 Emre Akbaba (ikas Eyüpspor), Dk. 45+5 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 22 Sanchez, Dk. 45+1 Osimhen (Galatasaray), Dk. 35 Claro, Dk. 45+4 Thiam (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Galatasaray-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

10. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Torreira, penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Berke'de kaldı.

13. dakikada Eyüpspor öne geçti. Kontratak fırsatı yakalayan Eyüpspor'da Halil Akbunar, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu içeriye çevirdi. Arka direkte bulunan Emre Akbaba, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

18. dakikada Mertens'in ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Eyüpspor savunması, kaleciyi geçen topun kontrolünü sağladı ve golü önledi.

20. dakikada Torreira'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen'in penaltı noktasındaki vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Sallai'nin dönen topa kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

31. dakikada Sara'nın ceza sahasının sağından kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke ve Thiam'ın birlikte yükseldiği top, sekerek kaleye yöneldi. Arka direkte Claro'nun çizgiden çıkardığı meşin yuvarlağı kafayla Torreira ağlara göndermek istedi ancak kaleci Berke, son anda yaptığı müdahale ile mutlak bir golü önledi.

40. dakikada Sara'nın sol kanattan ceza alanına ortasında Sancez, topu arkaya doğru aşırttı. Osimhen'in vole vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

45+5. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Sara'nın ceza alanına gönderdiği pasta Berke, topu uzaklaştıramadı. Kısa düşen meşin yuvarlağa önce Sanchez, ardından Sallai vurdu. Berke, yakın mesafeden gelen iki şutta da gole engel oldu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası sağ çaprazındaki Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray ve Eyüpspor 1-1 Beraberlik - Son Dakika

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