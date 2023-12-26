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Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının VAR'ı Emre Malok oldu - Son Dakika
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının VAR'ı Emre Malok oldu

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu. Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının VAR\'ı Emre Malok oldu
26.12.2023 - 12:18,  Güncelleme: 12:19
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Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Volkan Bayarslan olacak.

Bu zorlu mücadelede VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Malok'a, AVAR'da Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının VAR'ı Emre Malok oldu - Son Dakika
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