Galatasaray ve Kayserispor PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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Galatasaray ve Kayserispor PFDK'ye sevk edildi

18.10.2022 00:03
Galatasaray ve Kayserispor PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Kayserispor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Kayserispor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig müsabakasıyla ilgili Kayserispor Kulübünün saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket, Galatasaray Kulübünün de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları gerekçeleriyle kurula gönderildiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ve Kayserispor PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray ve Kayserispor PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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