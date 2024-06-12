Galatasaray, Victor Nelsson ile yollarını ayırıyor

ferhat eser:

gese bitmiş icardide kaçacak yaprak dökümü başladı

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Osman Bicer: Rıdvan Dilmen’in meşhur sözü var Galatasaray öldü dersin Mayıs’ta seni tabuta koyar bildin mi kardeş 68 0

ferhat eser: Ne bjk nefe fb sizi takmıyor bile 8 20

Gökhan Ülkü: Birileri gidip başka birileri gelecek ki bir önceki sezonun üstüne birşeyler katabilesin.. FB mesela Tadic Dzeko Szymanski İrfan ile seneye de oynarsa ligi GS' üstünde bitirir mi sanıyorsunuz 19 1

Ali Saruhan: Seni küllerinde boğar ŞANLI GALATASARAY 8 1

Sadık Mutlu: O gidiyo bu gidiyo her sene aynı iştahla başlayıp mayısta kupayı alışımızı seyretmekten başka çareniz kalmıyo çerEZ 3 büyükler sizi 5 0