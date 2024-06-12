Galatasaray, Victor Nelsson ile yollarını ayırıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Victor Nelsson ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Victor Nelsson ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Victor Nelsson ile yollarını ayırma kararı aldı. EURO 2024 sonrası takımdan ayrılacağı belirtilen Nelsson'un İspanyol futbol devi Sevilla ile anlaşma sağladığı konuşuluyor. Galatasaray ve Sevilla arasındaki transfer pazarlıklarının son aşamada olduğu ve kısa süre içerisinde anlaşmanın sağlanacağı bildirildi.

12.06.2024 10:39
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Galatasaray'da Victor Nelsson ile yollar ayrılıyor. 2021 yılından beri sarı-kırmızılı formayı terleten Danimarkalı oyuncu, EURO 2024'ün ardından takımdan yüksek ihtimalle ayrılacak.

SEVILLA İLE ANLAŞTI

İspanyol devi Sevilla ile anlaşma sağlayan Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor. Sarı-kırmızılılara EURO 2024 sonrası veda etmeye hazırlanan yıldız oyuncu yakın çevresine durumu aktardı.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Nelsson için 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Sevilla ile pazarlıklarda sona gelen sarı-kırmızılılar sonraki satıştan pay da eklemek istiyor. Bu konuda şu an için orta nokta bulamayan iki ekip kısa süre içinde el sıkışacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Sevilla FC, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Victor Nelsson ile yollarını ayırıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • ferhat eser: gese bitmiş icardide kaçacak yaprak dökümü başladı 6 56 Yanıtla
    Osman Bicer: Rıdvan Dilmen’in meşhur sözü var Galatasaray öldü dersin Mayıs’ta seni tabuta koyar bildin mi kardeş 68 0 ferhat eser: Ne bjk nefe fb sizi takmıyor bile 8 20 Gökhan Ülkü: Birileri gidip başka birileri gelecek ki bir önceki sezonun üstüne birşeyler katabilesin.. FB mesela Tadic Dzeko Szymanski İrfan ile seneye de oynarsa ligi GS' üstünde bitirir mi sanıyorsunuz 19 1 Ali Saruhan: Seni küllerinde boğar ŞANLI GALATASARAY 8 1 Sadık Mutlu: O gidiyo bu gidiyo her sene aynı iştahla başlayıp mayısta kupayı alışımızı seyretmekten başka çareniz kalmıyo çerEZ 3 büyükler sizi 5 0 Ali Arat: ferros cunku ne besiktas ne fener ne de trabzon bu sene galatasaray sampiyon. bildin mi kardes 3 1
  • Sedat Bezmen: Gs den Sevilla’ya giden oyuncu sakatlıktan kurtulamıyor bu da marcao gibi olur 9 2 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI: Palavra, palavra,palavra.... 2 2 Yanıtla
  • Tuna Doğan: Ferhat neden taksınlar ki? Onların klasmanı başka. Gitsinler kendine denk takımları taksınlar. JimnastikSpor klubünün ne hükmü var ki zaten. 3 0 Yanıtla
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