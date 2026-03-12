Galatasaray Voleybol CEV Kupası'na Veda Etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 3-1 yenilerek organizasyona veda etti.
Steengoed Arena'da oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ilk seti 25-21 kazanırken ikinci seti 25-14, üçüncü seti ise 25-12 kaybetti.
Dördüncü seti de 37-35 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta, karşılaşmadan 3-1 yenik ayrılarak çeyrek finalde elendi.
Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan çeyrek final ilk maçında rakibine 3-2 mağlup olmuştu.
