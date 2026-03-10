Galatasaray Voleybol Maçına Hazır

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Belçika'nın Greenyard Maaseik takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Steengoed Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
Karşılaşmada Bosko Milic (Avusturya) ve Daniel Apanowicz (Almanya) hakem ikilisi görev yapacak.
Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan çeyrek final ilk maçında rakibine 3-2 mağlup olmuştu.
