Galatasaray Voleybol Takımına Sponsorluk Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Voleybol Takımına Sponsorluk Anlaşması

Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Takımı, 1905 GSYİAD ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı.

16.09.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) arasında forma sırt sponsorluğu anlaşması imzalandı.

RAMS Park'taki imza törenine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve 1905 GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sarıöz, erkek voleybol takımı oyuncularından Arslan Ekşi ile Martin Atanasov katıldı.

Mehmet Cibara, törende yaptığı konuşmada, 1905 GSYİAD'ın desteğinin önemli olduğunu belirterek, "GSYİAD'da eskiden yöneticilik yaptım ve bundan gurur duyuyorum. Hepimiz Galatasaray için çalışıyoruz. Üyelerimiz, desteklerini bizden esirgemesin. Biz doğru bildiğimiz yolda hedeflerimize ulaşmak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Efeler Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz"

Galatasaray'ın olimpik branşlardaki durumuna değinen Cibara, "Galatasaray, olimpik branşları ülkeye getiren takımdır. İstiklal Caddesi'nde müzemizde bulunan Olimpiyat Köşesi'ni insanlara ziyaret etmelerini tavsiye etmiştik. İsteyen gelip sorsun, biz de bu durumu size anlatalım. Voleybol takımında kadınlarda hedef Challenge Kupası'nda şampiyon olmak. Erkeklerde de bu sene ligde şampiyonluğu hedefliyoruz. Çok iyi bir teknik ekibimiz var. Bu sene sonuna kadar işi götürüp, Efeler Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Florya'daki ihale ve stadın karşısına yapılacak salonla ilgili de Cibara, şunları kaydetti:

" Adnan Polat'ın başkanlığında olan bir ihale komisyonu kurmuştuk. Bu hafta içinde Florya için ihaleye çıkılacak. Stadın karşısındaki arazi için de zemin etütleri bitti. 2026 Avrupa Şampiyonası'na yetiştirmek için bir voleybol salonu planlıyoruz. Ayrıca ikinci fazda basketbol salonu yapmayı amaçlıyoruz. Bu konuyla ilgili son gelişmeleri yarın yapacağımız toplantıda öğreneceğim. Hedefimiz, Avrupa'nın en modern salonunu yapmak."

Sarıöz: "Voleybol takımının final oynamasını sağlamak istiyoruz"

1905 GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sarıöz, olimpik branşlara sürekli destek verdiklerini belirterek, "Voleybol takımlarına ilk defa sponsor olmuyoruz. Voleybol konusunu Mehmet Cibara ile görüştüm. Bu sene erkek voleybol takımının iddialı bir takım olduğunu biliyorum. Voleybol takımımızın yanında olmak istedik. Parayı verip çekilmeyeceğiz. GSYİAD için bir tribün hazırlandı. Maçlarda, o tribünde takımımızın yanında olacağız. Avrupa'da da deplasmanda takımımızın yanında olacağız. Voleybol takımının final oynamasını sağlamak istiyoruz. GSYİAD olarak takımımıza destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kemerburgaz'daki tesislerle ilgili konuşan Sarıöz, "Tesisler için büyük bir çaba harcanıyor. Başkanımdan da edindiğim bilgiye göre ekim ayında tesislerin işi bitebilir. GSYİAD olarak da biz elimizden geleni yapacağız." dedi.

GS Store'da büyük bir atılım yaptıklarını aktaran Sarıöz, "Global markalarla hareket ediyoruz. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Yeni gelen oyuncularımız, Design FC koleksiyonunda yer alacak. Wesley Sneijder ile ilgili bir proje oluşturmuştuk. Galatasaray'ın efsaneleriyle ilgili bir koleksiyon yapacağız. Puma ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda voleybol ve basketbol takımlarının da formalarını satışa sunacağız." ifadelerini kullandı.

Forma satışlarına değinen Sarıöz, "Forma satışlarımız, artarak devam ediyor. Şu an toplamda 300 bin forma satıldı. Hedefimiz 1 milyon forma satışı. Bunun için çalışıyoruz. Tasarım kısmında da elimizden geldiğince Galatasaray taraftarının layık olduğu kaliteyi yakalamaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ama çalışarak devam edeceğiz. 1 milyon forma satarsak bize Puma ekstra bir ödeme yapacak demedik. Sadece bu rakama ulaşırsak 40-50 milyon arasında bir gelir elde edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Galatasaray, Etkinlikler, Ekonomi, Sigorta, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Voleybol Takımına Sponsorluk Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 21:48:41. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Voleybol Takımına Sponsorluk Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement