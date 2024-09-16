Galatasaray Voleybol Takımına Sponsorluk Anlaşması

Spor

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) arasında forma sırt sponsorluğu anlaşması imzalandı.

RAMS Park'taki imza törenine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve 1905 GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sarıöz, erkek voleybol takımı oyuncularından Arslan Ekşi ile Martin Atanasov katıldı.

Mehmet Cibara, törende yaptığı konuşmada, 1905 GSYİAD'ın desteğinin önemli olduğunu belirterek, "GSYİAD'da eskiden yöneticilik yaptım ve bundan gurur duyuyorum. Hepimiz Galatasaray için çalışıyoruz. Üyelerimiz, desteklerini bizden esirgemesin. Biz doğru bildiğimiz yolda hedeflerimize ulaşmak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Efeler Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz"

Galatasaray'ın olimpik branşlardaki durumuna değinen Cibara, "Galatasaray, olimpik branşları ülkeye getiren takımdır. İstiklal Caddesi'nde müzemizde bulunan Olimpiyat Köşesi'ni insanlara ziyaret etmelerini tavsiye etmiştik. İsteyen gelip sorsun, biz de bu durumu size anlatalım. Voleybol takımında kadınlarda hedef Challenge Kupası'nda şampiyon olmak. Erkeklerde de bu sene ligde şampiyonluğu hedefliyoruz. Çok iyi bir teknik ekibimiz var. Bu sene sonuna kadar işi götürüp, Efeler Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Florya'daki ihale ve stadın karşısına yapılacak salonla ilgili de Cibara, şunları kaydetti:

" Adnan Polat'ın başkanlığında olan bir ihale komisyonu kurmuştuk. Bu hafta içinde Florya için ihaleye çıkılacak. Stadın karşısındaki arazi için de zemin etütleri bitti. 2026 Avrupa Şampiyonası'na yetiştirmek için bir voleybol salonu planlıyoruz. Ayrıca ikinci fazda basketbol salonu yapmayı amaçlıyoruz. Bu konuyla ilgili son gelişmeleri yarın yapacağımız toplantıda öğreneceğim. Hedefimiz, Avrupa'nın en modern salonunu yapmak."

Sarıöz: "Voleybol takımının final oynamasını sağlamak istiyoruz"

1905 GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sarıöz, olimpik branşlara sürekli destek verdiklerini belirterek, "Voleybol takımlarına ilk defa sponsor olmuyoruz. Voleybol konusunu Mehmet Cibara ile görüştüm. Bu sene erkek voleybol takımının iddialı bir takım olduğunu biliyorum. Voleybol takımımızın yanında olmak istedik. Parayı verip çekilmeyeceğiz. GSYİAD için bir tribün hazırlandı. Maçlarda, o tribünde takımımızın yanında olacağız. Avrupa'da da deplasmanda takımımızın yanında olacağız. Voleybol takımının final oynamasını sağlamak istiyoruz. GSYİAD olarak takımımıza destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kemerburgaz'daki tesislerle ilgili konuşan Sarıöz, "Tesisler için büyük bir çaba harcanıyor. Başkanımdan da edindiğim bilgiye göre ekim ayında tesislerin işi bitebilir. GSYİAD olarak da biz elimizden geleni yapacağız." dedi.

GS Store'da büyük bir atılım yaptıklarını aktaran Sarıöz, "Global markalarla hareket ediyoruz. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Yeni gelen oyuncularımız, Design FC koleksiyonunda yer alacak. Wesley Sneijder ile ilgili bir proje oluşturmuştuk. Galatasaray'ın efsaneleriyle ilgili bir koleksiyon yapacağız. Puma ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda voleybol ve basketbol takımlarının da formalarını satışa sunacağız." ifadelerini kullandı.

Forma satışlarına değinen Sarıöz, "Forma satışlarımız, artarak devam ediyor. Şu an toplamda 300 bin forma satıldı. Hedefimiz 1 milyon forma satışı. Bunun için çalışıyoruz. Tasarım kısmında da elimizden geldiğince Galatasaray taraftarının layık olduğu kaliteyi yakalamaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var ama çalışarak devam edeceğiz. 1 milyon forma satarsak bize Puma ekstra bir ödeme yapacak demedik. Sadece bu rakama ulaşırsak 40-50 milyon arasında bir gelir elde edeceğiz." şeklinde konuştu.