Galatasaray, yarın Gençlerbirliği deplasmanı öncesi hazırlığını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, yarın Gençlerbirliği deplasmanı öncesi hazırlığını tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, yarın Gençlerbirliği deplasmanı öncesi hazırlığını tamamladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Ankara'ya hareket edecek.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Ankara'ya hareket edecek.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiGalatasarayOkan BurukAnkaraSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Sel felaketinin ardından İstanbul’un barajlarında tablo değişti 2 günde 10 puan Sel felaketinin ardından İstanbul'un barajlarında tablo değişti! 2 günde 10 puan
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi
15:52
İstanbul için 2. alarm Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın
İstanbul için 2. alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
15:27
Arda Turan’ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 16:00:43. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray, yarın Gençlerbirliği deplasmanı öncesi hazırlığını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei