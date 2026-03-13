Galatasaray yayın geliri için Tahkim'e gidiyor - Son Dakika
Galatasaray yayın geliri için Tahkim'e gidiyor

13.03.2026 15:28
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk payının kaldırılması nedeniyle yayın gelirleri dağıtımı konusunda TFF Tahkim Kurulu'na başvuracağını açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig yayın gelirlerinin dağıtımında yapılan değişiklik nedeniyle hukuki süreç başlatma kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluk payının kaldırılmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na başvuracak.

"KAZANILMIŞ HAK VAR"

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, TFF'nin yayın gelirleri dağıtımında Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplere verilen payı kaldırarak bu miktarı 18 kulüp arasında eşit dağıtma kararını eleştirdi.

Yazgan, "Burada kazanılmış hak var. Elde ettiğimiz 25 şampiyonluktan dolayı hakkımız var. Bu gelirlerin devamı için tahkime başvuracağız. Eminim Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da başvurusu olacaktır." ifadelerini kullandı.

"BU SEZON UYGULANSA 192 MİLYON TL KAYIP OLACAKTI"

Yazgan, söz konusu kararın bu sezon uygulanması halinde Galatasaray'ın yaklaşık 192 milyon TL gelir kaybı yaşayacağını söyledi. Önümüzdeki sezon için hesaplanan kaybın ise 260-280 milyon TL seviyesinde olabileceğini belirtti.

"YAYIN GELİRİ 7,9 MİLYAR TL"

Süper Lig'in bu sezonki toplam yayın gelirinin yaklaşık 7,9 milyar TL olduğunu dile getiren Yazgan, federasyonun bu gelirin yalnızca 5,7 milyar TL'sini kulüplere dağıttığını ifade etti. Yazgan, Avrupa liglerinde federasyon payının bulunmadığını ve yayın gelirlerinin büyük bölümünün kulüplere dağıtıldığını vurguladı.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 161559P- 161559P-:
    Bir Trabzonspor taraftarı olarak söylüyorum ki, federasyon doğru yapmıştır. Fazladan para niye alıyorsun. Bizimde paraya ihtiyacımız var ama saçma bir kural. Anadolu kulülpleri de aslında güçlensinler. Birde açıklama yapmış. Umarım diğer kulüplerde böyle düşünüyordur. Düşünmüyoruz.. 2 9 Yanıtla
    İcardi Mauro İcardi Mauro:
    elinden alanmı var şampiyon ol sen al boş yapma başarı mğkefaatlandırılmalıki çabanlansın 5 şampiyonlukla 30 şampiyonluk eş degermi abi ?? kullan biraz 0 2
  • Arif Uyar Arif Uyar :
    Elinden geleni yapıyor sahte kabadayı 0 0 Yanıtla
