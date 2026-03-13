Galatasaray yayın geliri için Tahkim\'e gidiyor

Galatasaray, Süper Lig yayın gelirlerinin dağıtımında yapılan değişiklik nedeniyle hukuki süreç başlatma kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluk payının kaldırılmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na başvuracak.

"KAZANILMIŞ HAK VAR"

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, TFF'nin yayın gelirleri dağıtımında Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplere verilen payı kaldırarak bu miktarı 18 kulüp arasında eşit dağıtma kararını eleştirdi.

Yazgan, "Burada kazanılmış hak var. Elde ettiğimiz 25 şampiyonluktan dolayı hakkımız var. Bu gelirlerin devamı için tahkime başvuracağız. Eminim Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da başvurusu olacaktır." ifadelerini kullandı.

"BU SEZON UYGULANSA 192 MİLYON TL KAYIP OLACAKTI"

Yazgan, söz konusu kararın bu sezon uygulanması halinde Galatasaray'ın yaklaşık 192 milyon TL gelir kaybı yaşayacağını söyledi. Önümüzdeki sezon için hesaplanan kaybın ise 260-280 milyon TL seviyesinde olabileceğini belirtti.

"YAYIN GELİRİ 7,9 MİLYAR TL"

Süper Lig'in bu sezonki toplam yayın gelirinin yaklaşık 7,9 milyar TL olduğunu dile getiren Yazgan, federasyonun bu gelirin yalnızca 5,7 milyar TL'sini kulüplere dağıttığını ifade etti. Yazgan, Avrupa liglerinde federasyon payının bulunmadığını ve yayın gelirlerinin büyük bölümünün kulüplere dağıtıldığını vurguladı.