Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Salonda ısınma hareketleriyle başlayan idman, sahada koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonunun ardından yapılan topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandı.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 6 Temmuz'da, geçen sezonun sona ermesinin ardından milli takımlarda forma giyen oyuncular da 10 Temmuz'da takıma katılacak.

Galatasaray, yarın saat 12.30'da ve 18.30'da yapacağı idmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, 12 Temmuz'da Ümraniyespor ile hazırlık maçı oynayacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.