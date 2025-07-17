Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

YENİ sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Galatasaray, günün tek antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

ICARDI TAKIMLA BERABER ISINMA VE 8'E 2 PAS ÇALIŞMASINA KATILDI

Öte yandan antrenmanlarına bireysel olarak devam eden Mauro Icardi de hazırlanan program dahilinde takımla beraber ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasına katıldı. Arjantinli golcü ardından fizyoterapist ve kondisyonerler eşliğinde özel bir antrenman gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.