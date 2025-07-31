Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
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