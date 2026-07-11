Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah salonda kuvvet çalışması gerçekleştirilirken akşam yapılan idman dinamik ısınmayla başladı, üç grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda pas ve geçiş çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, pazartesi günü saat 12.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL