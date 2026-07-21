Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

GALATASARAY, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah antrenmanında salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması gerçekleştirildi. Akşam yapılan antrenman ise dinamik ısınmayla başladı, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
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