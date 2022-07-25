Galatasaray, yarın sabah uçakla Avusturya 'ya hareket edecek ve yeni sezon hazırlıklarını Tirol 'de yapacağı çalışmalarla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.