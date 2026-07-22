Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

22.07.2026 22:02
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Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde antrenmanlara devam ediyor. Yarın yeni idman var.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirilirken akşam yapılan idman dinamik ısınmayla başladı, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 16.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

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