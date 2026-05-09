Galatasaray Yenilmezlik Serisini 35 Maça Çıkardı - Son Dakika
09.05.2026 22:19
Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yenerek evindeki yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı.

Galatasaray, Antalyaspor maçıyla Trendyol Süper Lig'de evindeki yenilmezlik serisini 35'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk 1-0 geride tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte Aslan evinde ligdeki yenilmezliğini de sürdürdü.

RAMS Park'ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu müsabakanın ardından çıktığı 35 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 28 galibiyet elde ederken, 7 defa da berabere kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

