Galatasaray Yiğit Savaş Kaplan'ı Transfer Etti
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Yiğit Savaş Kaplan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Yiğit Savaş Kaplan'ı 3 yıllığına renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk orta oyuncu Yiğit Savaş Kaplan ile üç yıllık sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Yiğit, son olarak İstanbul Gençlikspor'da forma giydi.
Kaynak: AA
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