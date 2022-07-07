Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor - Son Dakika
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Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor

07.07.2022 11:12
Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor

Transfer haberleri peşin sıra gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın Sergio Oliveira ile anlaştığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Orta sahaya bir yıldız takviyesi daha yapan sarı kırmızılı ekip, Real Betis forması giyen William Carvalho ile anlaşma sağladı. Carvalho için Fenerbahçe de yoğun çaba gösteriyordu.

Galatasaray transferde hız kesmiyor. Okan Buruk'un yönetime ilettiği istekler doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahayı yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'dan transfer bombardımanı! William Carvalho ile anlaşma sağlandı

OLİVEİRA'NIN ARDINDAN CARVALHO'DA ASLAN OLUYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, William Carvalho ile anlaşma sağladı. Real Betis ve Galatasaray arasındaki pazarlıklar son aşamaya geldi. Fenerbahçe'nin de yoğun ilgi gösterdiği oyuncu Galatasaray ile sözleşme imzalamanın bir adım uzağında.

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