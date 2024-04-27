Spor

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı başladı.

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryum Salonu'nda yapılıyor. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve sarı-kırmızılı kulüp üyeleri katıldı. Toplantının divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından başladı. Konuşmaların ardından sarı-kırmızılıların bütçesi karara bağlanacak.

Toplantının gündem maddeleri şöyle:

Açılış

Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi

Kulüp Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması

Bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanması

Dilekler - İSTANBUL