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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Adana Demirspor maçının ardından, "Güzel, farklı bir oyunla galip geldik. Hem kendi takımımızı hem Adana Demirspor'u kutluyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor evinde Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, "Güzel, farklı bir oyunla galip geldik. Hem kendi takımımızı hem Adana Demirspor'u kutluyorum. Futbol adına ellerinden gelenleri yapmaya çalıştılar seyircimize teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Deplasman tribünü için bin 905 TL çok fazla"

Deplasman tribünü bilet fiyatlarına dikkat çeken Hatipoğlu, "Küçük bir sitemi bilet fiyatlarına dikkat çekerek yapmak istiyorum. Bugün seyircilerimiz için belirlenen fiyat bin 905 liraydı. Bu rakamlar bence deplasman tribünü için çok fazlaydı. Bu konuda biraz daha sağduyulu davranmamız gerekir diye düşünüyorum" dedi.

"Çok kolay verilen iki penaltıyla bizi cezalandırdılar"

Galatasaray'ın 5-1 kazandığı maçta hakem hataları hakkında konuşan Hatipoğlu daha sonra şunları söyledi:

"İki tane çok ucuz penaltı ile karşı karşıya kaldık. Maçın sonucu böyle bitmese bile çok büyük infiallere yol açabilecek kararlardı. Bence çok kolay verilen iki tane penaltı ile bizi cezalandırdılar. Son dakikalarda kazandığımız penaltının kırmızı kartında VAR ile gelmesi hakem adına talihsiz bir andı. Bu kadar net faulü görmeyip VAR uyarısıyla kırmızı kartı vermesi de düşündürücüydü."

Ayrıca İbrahim Hatipoğlu ligin başında olduklarını ve hakemlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. - ADANA