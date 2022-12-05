Galatasaray genç yıldızla anlaşma sağladı! Resmi mukaveleye imza atılacak - Son Dakika
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Galatasaray genç yıldızla anlaşma sağladı! Resmi mukaveleye imza atılacak

05.12.2022 21:47
Galatasaray genç yıldızla anlaşma sağladı! Resmi mukaveleye imza atılacak

Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşme yenileme konusunda anlaştı. Yunus'un resmi mukaveleye imza atacağı ifade edildi.

Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Yunus Akgün'le yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

ZAMLI SÖZLEŞME

Yunus Akgün'ün yeni sözleşmesinde hayli iyileştirme yapılacak. DHA'nın haberine göre; 6 Kasım Salı günü resmi imzalar atılacak.

13 MİLYON LİRA

900 bin lira civarında yıllık ücret alan Yunus Akgün'ün yeni maaşı 13 milyon liraya seviyelerinde olacak. Mukavelenin 4 yıllık olması bekleniyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray genç yıldızla anlaşma sağladı! Resmi mukaveleye imza atılacak - Son Dakika


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