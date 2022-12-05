Galatasaray genç yıldızla anlaşma sağladı! Resmi mukaveleye imza atılacak

Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Yunus Akgün'le yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

ZAMLI SÖZLEŞME

Yunus Akgün'ün yeni sözleşmesinde hayli iyileştirme yapılacak. DHA'nın haberine göre; 6 Kasım Salı günü resmi imzalar atılacak.

13 MİLYON LİRA

900 bin lira civarında yıllık ücret alan Yunus Akgün'ün yeni maaşı 13 milyon liraya seviyelerinde olacak. Mukavelenin 4 yıllık olması bekleniyor.