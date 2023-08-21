Galatasaray, Yunus Akgün'ün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı - Son Dakika

Galatasaray, Yunus Akgün'ün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı

Son Güncelleme: 21.08.2023 18:10

Galatasaray, genç futbolcu Yunus Akgün'ün transferi için İngiliz ekibi Leicester City ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcu, 10 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Leicester City'ye transfer olacak. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Süper Lig devi Galatasaray, Yunus Akgün'ün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcu, zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte İngiliz ekibine imza atacak.

ANLAŞMAYA VARDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Leicester City, genç yıldız Yunus Akgün'ün transferi için sarı-kırmızılılarla anlaşmaya vardı.

SATIN ALMA OPSİYONU 10 MİLYON EURO

23 yaşındaki futbolcu, Leicester City'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak. Akgün'ün zorunlu satın alma maddesi ise 10 milyon euro.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Yunus Akgün de transfer için Leicester City ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Genç futbolcunun, Leicester City'ye transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Yunus Akgün, Leicester City'ye Transfer Oluyor

Yunus Akgün, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Yunus Akgün'ün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Yunus Akgün'ün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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