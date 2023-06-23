TFF'nin yaptığı güncellemeyle birlikte Galatasaray'ın tüm planı değişti! Yusuf Demir kadroda kalıyor

TFF dün yaptığı açıklamayla yabancı kuralında yeni bir güncellemeye gitti. 14 yabancıya ek olarak Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi bir oyuncunun da A Takım listesine yazılabileceğinin açıklanmasının ardından Galatasaray, Yusuf Demir'i takımda tutma kararı aldı.

TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK

Avusturya Milli Takımı'nı seçen ve geçen sezon yabancı statüsünde oynayan Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formaya kavuşuyor. TFF'nin yabancı güncellemesi sonrası genç yıldız, Türk statüsünde oynayabilecek. Bu nedenle Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamaktan vazgeçti.

6 MİLYON EUROYA ALINDI

Galatasaray'da Yusuf Demir geçen sezon yabancı statüsünde olması nedeniyle takımda kendine yer bulamamıştı. 20 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray, Rapid Wien'den 6 milyon euroya kadrosuna kattı.