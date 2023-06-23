TFF'nin yaptığı güncellemeyle birlikte Galatasaray'ın tüm planı değişti! Yusuf Demir kadroda kalıyor - Son Dakika
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TFF'nin yaptığı güncellemeyle birlikte Galatasaray'ın tüm planı değişti! Yusuf Demir kadroda kalıyor

23.06.2023 09:58

TFF'nin yabancı kuralındaki güncelleme sonrası Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi bir oyuncunun da A Takım listesine yazılabileceği açıklanınca Galatasaray, genç yıldız Yusuf Demir'i takımda tutma kararı aldı. Geçen sezon yabancı statüsünde oynayan ve Avusturya Milli Takımı'nı seçen Yusuf Demir, Türk statüsünde oynayabilecek. Galatasaray, kiralamaktan vazgeçtiği 20 yaşındaki futbolcuyu Rapid Wien'den 6 milyon euroya kadrosuna kattı.

TFF dün yaptığı açıklamayla yabancı kuralında yeni bir güncellemeye gitti. 14 yabancıya ek olarak Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi bir oyuncunun da A Takım listesine yazılabileceğinin açıklanmasının ardından Galatasaray, Yusuf Demir'i takımda tutma kararı aldı.

TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK

Avusturya Milli Takımı'nı seçen ve geçen sezon yabancı statüsünde oynayan Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formaya kavuşuyor. TFF'nin yabancı güncellemesi sonrası genç yıldız, Türk statüsünde oynayabilecek. Bu nedenle Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcuyu kiralamaktan vazgeçti.

6 MİLYON EUROYA ALINDI

Galatasaray'da Yusuf Demir geçen sezon yabancı statüsünde olması nedeniyle takımda kendine yer bulamamıştı. 20 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray, Rapid Wien'den 6 milyon euroya kadrosuna kattı.

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Galatasaray, Yusuf Demir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'nin yaptığı güncellemeyle birlikte Galatasaray'ın tüm planı değişti! Yusuf Demir kadroda kalıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF'nin yaptığı güncellemeyle birlikte Galatasaray'ın tüm planı değişti! Yusuf Demir kadroda kalıyor - Son Dakika
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