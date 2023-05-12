Yeni sezonda kalacak isimler belirlendi! Galatasaray'da 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Son Dakika
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Yeni sezonda kalacak isimler belirlendi! Galatasaray'da 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor

12.05.2023 22:51

Önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Galatasaray'da gidecekler isimler belli oldu. Gomis, Adekugbe, Mata, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk ile yollar ayrılıyor. İskeletini korumak isteyen Cim-Bom, kadrosunu Şampiyonlar Ligi'ne uygun şekilde oluşturacak.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, hesaplarını şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne göre yapıyor. Aslan, şampiyonluk gelirleri ve oyuncu satışlarıyla kadrosunu daha da iddialı bir duruma getirmek istiyor.

5 İSİM YOLCU

Sarı-Kırmızılılar'da önümüzdeki sezon Bafetimbi Gomis, Sam Adakugbe, Juan Mata, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk ile yollar ayrılacak. Durumu belirsiz olan bazı isimler de var. Devre arasında kiralanan Kaan Ayhan'ın durumu belirsiz. Milli futbolcunun kadroda tutulma ihtimali kuvvetli görülmüyor.

Yeni sezonun kadrosu şekillendi! Galatasaray'da 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor

TEKLİF YAĞIYOR

Aslan'ın bu sezonki transferleri Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo ve Sergio Oliveira'ya büyük bir ilgi var. Orta sahanın değişilmez ismi Torreira, İtalyan devlerinin markajında. Öte yandan Victor Nelsson ve Sacha Boey için de teklifler geliyor. Cim-Bom, eldeki bu yıldızları takımda tutmanın hesaplarını yapıyor.

Yeni sezonun kadrosu şekillendi! Galatasaray'da 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor

ICARDI VE RASHICA'DA SAVAŞ VAR

Tapuları başka kulüplerde olan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın tamamen Galatasaray'a kazandırılması için de çalışmalar sürüyor. Cim-Bom, iskeletini korumayı başarırsa takviyelerini de o doğrultuda yapacak.

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Dursun Özbek, Erden Timur, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni sezonda kalacak isimler belirlendi! Galatasaray'da 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni sezonda kalacak isimler belirlendi! Galatasaray'da 5 futbolcuyla yollar ayrılıyor - Son Dakika
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