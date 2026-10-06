Galatasaray\'da Barış Alper ile görüşmeler başlıyor

Süper Lig devi Galatasaray, takımın kilit isimlerinden biri olan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın geleceğine yönelik kritik bir karar aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı oyuncuyla devre arasında yeni bir sözleşme imzalamak için masaya oturmaya hazırlanıyor.

DEVRE ARASINDA MASAYA OTURULACAK

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray yönetimi, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz ile uzun süreli yeni bir kontrat yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların bu görüşmeleri devre arası transfer döneminde gerçekleştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ VE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak değerlendirilen 26 yaşındaki milli futbolcunun, Galatasaray ile 30 Haziran 2028'e kadar mevcut sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı formayı bugüne kadar 212 resmi maçta giyen Barış Alper, bu karşılaşmalarda 37 gol ve 36 asistlik katkı sağladı.