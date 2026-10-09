Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçında sezonun 2. golünü kafayla attı - Son Dakika
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Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçında sezonun 2. golünü kafayla attı

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Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçında sezonun 2. golünü kafayla attı
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Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta Abdülkerim Bardakcı, 45. dakikada kafayla skoru 1-0 yaptı. 32 yaşındaki futbolcu bu sezonki 2. golünü atarken, 78. dakikada yerini Leroy Sane'ye bıraktı.

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçıyla bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşırken, ilk golünü Abdülkerim Bardakcı attı. Müsabakanın 45. dakikasında Aleksey Batrakov'un ceza sahası dışının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Abdülkerim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 2 yaptı.

Maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna 78. dakikada Leroy Sane dahil oldu.

Kaynak: İHA
Abdülkerim BardakcıGalatasarayLeroy SaneKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

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