Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçında sezonun 2. golünü kafayla attı

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçıyla bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşırken, ilk golünü Abdülkerim Bardakcı attı. Müsabakanın 45. dakikasında Aleksey Batrakov'un ceza sahası dışının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Abdülkerim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 2 yaptı.

Maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna 78. dakikada Leroy Sane dahil oldu.