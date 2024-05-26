Berkan Kutlu, Konyaspor maçında attığı golle 2. gol sevincini yaşadı - Son Dakika
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Berkan Kutlu, Konyaspor maçında attığı golle 2. gol sevincini yaşadı

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'a karşı attığı golle bu sezon ligdeki 2. golünü kaydetti. Müsabakanın 53. dakikasında Dries Mertens'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 26 yaşındaki futbolcu daha önce Fatih Karagümrük maçında da bir gol atmıştı. Berkan Kutlu, maçta 90 dakika sahada kaldı.

26.05.2024 21:10
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Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Konyaspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki 2. gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olurken, sarı-kırmızılıların 3. golü Berkan Kutlu'dan geldi. Müsabakanın 53. dakikasında Dries Mertens'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan yerden sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon ligdeki 2. golünü kaydetti. Berkan daha önce Fatih Karagümrük maçında galibiyet golünü atmıştı.

Mücadeleye 11'de başlayan Berkan Kutlu, 90 dakika sahada kaldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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